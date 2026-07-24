Крымский мост открыли для движения

С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы.