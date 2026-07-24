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В Сладковском округе Тюменской области прошел Единый день фольклора

Тематические мероприятия организовали в библиотеках муниципалитета.

Всероссийская акция «Единый день фольклора» состоялась 17 июля в библиотеках Сладковского округа Тюменской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в отделе культуры, спорта и работы с молодежью администрации Сладковского района.

Так, в Степновской сельской библиотеке ребята посетили выставку «Богатство русского фольклора». Литературная гостиная «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», развернули в Лопазновской, Никулинской и Маслянской сельских библиотеках. Ведущие поведали об истории Единого дня фольклора.

В Новоандреевской сельской библиотеке за чашкой чая из настоящего самовара отряд «Непоседы» слушал потешки и отгадывал загадки. В Майской сельской библиотеке соревновались в произношении заковыристых скороговорок, а в Усовской водили хороводы и играли в ручеек. Для самых юных читателей в районной детской библиотеке прошли посиделки «Путешествие в страну фольклора».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.