Под Волгоградом увезли с полей 48 мигрантов-нелегалов

Массовые проверки рабочих мест мигрантов проходят в Волгоградской области далеко не в первый раз. Так, об очередном выезде на поля силовики сообщали в прошлое воскресенье. Тогда полицейские обнаружили 8 иностранцев, которые не имели разрешительных документов на трудовую деятельность. Троих из них забрали в Центр временного содержания иностранных граждан регионального Главка МВД с последующим выдворением из страны и запретом на выезд.