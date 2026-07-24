Курскую больницу Гладковой могут реконструировать под гостиницу за 1,7 млрд

Сейчас комплекс из четырех зданий почти полностью пустует, в нем размещены только лаборатории регионального Минздрава. Объект передан в банк «Дом.рф», который помогает приводить в порядок объекты культурного наследия по всей стране. Инвестор для проекта еще не определен. Работы проходят в рамках подготовки к 1000-летию Курска в 2032 году.