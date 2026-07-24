Еда между делом: как перекусывать с пользой для здоровья

Перехватить что-то между завтраком и обедом, устроить чаепитие между обедом и ужином — привычка невредная, если перекус состоит из полезных продуктов. Кроме того, наше питание обычно не слишком разнообразно и перекусы помогут сбалансировать питание, добавить в рацион витаминов и минералов. И еще одна очевидная причина — если вам очень хочется есть, а до обеда еще пара часов, то лучше устроить перекус, чем потом набрасываться на еду и переедать.