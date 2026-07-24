Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мобильные поликлиники» в Татарстане осмотрели более 22 тысяч человек

У 13% медики впервые выявили болезни.

Источник: Официальный канал министра здравоохранения Республики Татарстан

В Татарстане продолжают работу выездные медицинские бригады. Эти «мобильные поликлиники» оборудованы в специальных автомобилях. Как сообщил глава Минздрава республики Альмир Абашев, на сегодня они посетили 27 районов республики. Осмотрено свыше 22 тысяч человек, в том числе в рамках диспансеризации. У 13% пациентов врачи впервые выявили заболевания. Каждый третий направлен на дополнительное обследование, а 3,5% осмотренных госпитализированы.

Сейчас в отдаленных территориях республики работают пять «мобильных поликлиник». Их бригады сформированы из врачей РКБ, Межрегионального клинико-диагностического центра, казанской ГКБ № 7, больницы № 5 в Набережных Челнах и Альметьевской многопрофильной больницы.