«Мобильные поликлиники» в Татарстане осмотрели более 22 тысяч человек

В Татарстане продолжают работу выездные медицинские бригады. Эти «мобильные поликлиники» оборудованы в специальных автомобилях. Как сообщил глава Минздрава республики Альмир Абашев, на сегодня они посетили 27 районов республики. Осмотрено свыше 22 тысяч человек, в том числе в рамках диспансеризации. У 13% пациентов врачи впервые выявили заболевания. Каждый третий направлен на дополнительное обследование, а 3,5% осмотренных госпитализированы.