Аптечный пункт открыли в Чкаловском округе после обращений жителей

Аптечный пункт открылся в селе Чистое в Чкаловском округе. Теперь у местных жителей в доступе все необходимые препараты, сообщила на своей странице в социальной сети депутат Законодательного собрания Нижегородской области Татьяна Гриневич.
Ранее жители сел Кузнецово, Соломаты, Чистое, Котельницы и Высокое рассказали, что не имеют доступа к аптекам, так как частные сети ушли. В администрации района и Чкаловской ЦРБ нашли решение: оказалось, что ФАПы — это подходящие площадки для мини-аптек. Все фельдшеры прошли обучение и получили лицензии.
«Такие же точки заработали и в остальных селах», — добавила депутат.
Ранее сообщалось, что передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября.