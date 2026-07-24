Аптечный пункт открыли в Чкаловском округе после обращений жителей

Ранее жители сел Кузнецово, Соломаты, Чистое, Котельницы и Высокое рассказали, что не имеют доступа к аптекам, так как частные сети ушли. В администрации района и Чкаловской ЦРБ нашли решение: оказалось, что ФАПы — это подходящие площадки для мини-аптек. Все фельдшеры прошли обучение и получили лицензии.