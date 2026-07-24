Водителя и кондуктора автобуса № 203 премируют за помощь потерявшему сознанию ребенку

Напомним, в районе остановки «Улица Ясная» в Балахне в салоне автобуса потерял сознание ребенок, ехавший без сопровождения родителей. Экипаж среагировал оперативно и слаженно: пассажиру оказали необходимую помощь, а водитель задержал рейс, чтобы дождаться медиков. На место была вызвана скорая помощь, после оказания медицинской помощи ребенка передали родителям. В настоящее время с ним все в порядке.