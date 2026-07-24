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Водителя и кондуктора автобуса № 203 премируют за помощь потерявшему сознанию ребенку

В районе остановки «Улица Ясная» в Балахне в салоне автобуса потерял сознание ребенок, ехавший без сопровождения родителей.

Источник: Время

Водитель и кондуктор автобуса маршрута № 203 будут премированы за помощь пассажиру, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Благодарность от пассажиров поступила в адрес водителя Сергея Гурылева и кондуктора Натальи Романовой, работавших на рейсе 15 июля в 18:20 от Автовокзала «ТПУ “Канавинский”».

Напомним, в районе остановки «Улица Ясная» в Балахне в салоне автобуса потерял сознание ребенок, ехавший без сопровождения родителей. Экипаж среагировал оперативно и слаженно: пассажиру оказали необходимую помощь, а водитель задержал рейс, чтобы дождаться медиков. На место была вызвана скорая помощь, после оказания медицинской помощи ребенка передали родителям. В настоящее время с ним все в порядке.

«Решением руководства компании-перевозчика за профессиональные действия по оказанию помощи пассажиру водитель и кондуктор будут премированы», — говорится в сообщении минтранса.