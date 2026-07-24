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Выписали восемь пострадавших при атаке на тамбовский склад Wildberries

Восемь пострадавших в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске выписаны из больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове на амбулаторное лечение. Об этом 24 июля рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Источник: Коммерсантъ

Восемь пострадавших в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске выписаны из больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове на амбулаторное лечение. Об этом 24 июля рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

По данным министерства, сейчас десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях в Москве. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. В тамбовских стационарах остаются четыре человека: один в состоянии средней степени тяжести и трое — в удовлетворительном состоянии.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Мы постоянно взаимодействуем с федеральными медицинскими центрами», — подчеркнула министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.

В результате массированной атаки БПЛА на логокомплекс Wildberries в Котовске 18 июля погибли семеро сотрудников ночной смены. Пострадали еще 25 человек.

«Погибшие и пострадавшие — это обычные сотрудники ночной смены на складе, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., тяжело раненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тысяч рублей», — сообщил ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Wildberries со своей стороны также выплачивает деньги семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии. Складской комплекс уже открыли после устранения последствий атаки БПЛА. На объекте запущены логистические процессы, в том числе сортировка и отправка товаров.

Главное об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

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