Выписали восемь пострадавших при атаке на тамбовский склад Wildberries

По данным министерства, сейчас десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях в Москве. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. В тамбовских стационарах остаются четыре человека: один в состоянии средней степени тяжести и трое — в удовлетворительном состоянии.