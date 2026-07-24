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Аграрии Ростовской области собрали более 9 млн тонн зерна

Уборочная кампания: донские хозяйства обмолотили около 2,3 млн га.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Ростовской области собрали уже более 9 млн тонн зерна, уборочная кампания продолжается. Об этом на оперативном совещании перед губернатором Юрием Слюсарем отчиталась заместитель главы региона по АПК Анна Касьяненко.

По оперативным данным, в хозяйствах обмолотили около 2,3 млн га, это 70% от запланированной территории. Всего предстоит собрать около 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур. В полях задействовали около 12 тысяч единиц уборочной техники.

Также в минсельхозпроде области открыта горячая линия для поддержки сельхозпредприятий. Каждое обращение обрабатывают адресно.

Ранее стало известно, что аграрии Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов.

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