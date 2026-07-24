Аграрии Ростовской области собрали более 9 млн тонн зерна

По оперативным данным, в хозяйствах обмолотили около 2,3 млн га, это 70% от запланированной территории. Всего предстоит собрать около 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур. В полях задействовали около 12 тысяч единиц уборочной техники.