Объекты обращения с отходами в Дагестане и Поморье достроят в этом году

Так, в Архангельской области возводят комплекс по обработке и утилизации отходов «Черемушское». После ввода в эксплуатацию он сможет ежегодно обрабатывать 70 тысяч тонн и утилизировать 28 тысяч тонн отходов. Всего в регионе предусмотрено строительство и модернизация 40 объектов, включая комплексы переработки, полигон, объекты обезвреживания и мусороперегрузочные станции.