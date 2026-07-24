Объекты обращения с отходами в Дагестане и Поморье достроят в этом году

Строительство трех объектов обращения с отходами в Дагестане и Архангельской области завершат до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России по итогам заседания, которое провел глава ведомства Александр Козлов.
«Сегодня регионы активно создают современную инфраструктуру обращения с отходами. Теперь главная задача — не снижать темп и довести каждый объект до ввода в эксплуатацию в запланированные сроки. От этого напрямую зависит качество коммунальной услуги и достижение целей национального проекта “Экологическое благополучие”», — отметил Александр Козлов.
Так, в Архангельской области возводят комплекс по обработке и утилизации отходов «Черемушское». После ввода в эксплуатацию он сможет ежегодно обрабатывать 70 тысяч тонн и утилизировать 28 тысяч тонн отходов. Всего в регионе предусмотрено строительство и модернизация 40 объектов, включая комплексы переработки, полигон, объекты обезвреживания и мусороперегрузочные станции.
В Карабудахкентском районе Дагестана создается сортировочный комплекс, а в Дербентском районе — полигон. Их планируется запустить в этом году. Ранее были введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.