Янтарщики сняли фильм о своей незаконной добыче и стали фигурантами дела

«У этих янтарщиков был интересный нюанс. Они сняли сами себя на камеру, в том числе на подводную, где описывали свои действия. Сделали такой фильм для себя, презентацию, — сообщил Канонеров. — Мы очень благодарны им за этот видеофильм, потому что он положен в основу обвинения. Собственно, сами на себя они доказательства и предоставили».