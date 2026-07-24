Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янтарщики сняли фильм о своей незаконной добыче и стали фигурантами дела

В Калининградской области уголовное дело о незаконной добыче янтаря получило необычное доказательство — любительский фильм самих фигурантов.

Источник: KaliningradToday

Как рассказал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров на пресс-конференции в ТАСС, организованная группа использовала маломерные суда, водолазное оборудование и технику для размыва грунта.

«У этих янтарщиков был интересный нюанс. Они сняли сами себя на камеру, в том числе на подводную, где описывали свои действия. Сделали такой фильм для себя, презентацию, — сообщил Канонеров. — Мы очень благодарны им за этот видеофильм, потому что он положен в основу обвинения. Собственно, сами на себя они доказательства и предоставили».