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Над Таганрогом работают средства ПВО

Над Таганрогом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Над Таганрогом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Местных жителей призывают покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Таганрожцев также просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 24 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА.

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