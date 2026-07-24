Над Таганрогом работают средства ПВО

Над Таганрогом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
Местных жителей призывают покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Таганрожцев также просят сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 24 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА.
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