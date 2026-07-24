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Фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» пройдет под Воронежем 1−2 августа

На форуме в Ломовском природно-ландшафтном парке соберутся артисты фольклорного жанра и мастера прикладных промыслов.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» (0+) пройдет в Воробьевском районе Воронежской области 1−2 августа. В Ломовском природно-ландшафтном парке соберутся лучшие артисты фольклорного жанра и умельцы народных промыслов.

В программе форума — конное шоу от музея-заповедника имени Шолохова, ремесленные мастер-классы, выставки народных костюмов, работа музея коров, выставка ретро-мотоциклов, выступления фольклорных коллективов «Край Воронежский — песенный край» и театрализованное представление на водной сцене «Иван да Марья и Белый камень».

Вход свободный.

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