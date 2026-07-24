Проезд на подъемнике с Сенной до Гребного канала подорожал в Нижнем

Стоимость проезда на кресельном подъемнике, связывающем площадь Сенную и набережную Гребного канала, выросла до 100 рублей в одну сторону. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Ранее прокатиться на канатной дороге можно было за 75 рублей. В настоящее время объект работает в штатном режиме и открыт для всех жителей и гостей города. В летний период подъемник доступен со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а понедельник является выходным днем.
В Минспорта отметили, что в праздничные дни время работы канатного подъемника может быть продлено до 20:00. Анонсы всех изменений графика будут публиковаться в официальной группе спортивной школы во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что маршрут нижегородского «Метеора» теперь включает Ярославль.