Проезд на подъемнике с Сенной до Гребного канала подорожал в Нижнем

Ранее прокатиться на канатной дороге можно было за 75 рублей. В настоящее время объект работает в штатном режиме и открыт для всех жителей и гостей города. В летний период подъемник доступен со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а понедельник является выходным днем.