Стабильное производство — основа суверенитета России

Сергей Обухов направил второй запрос в правительство с тремя ключевыми вопросами: в чём причина провала? В ответ первый зампред правительства Денис Мантуров объяснил корректировку необходимостью налаживания производства отечественных авиадеталей и заверил: дальнейших изменений не планируется. Однако позже из Минпромторга пришёл ответ без единой конкретной цифры. «Ростех» тем временем пообещал к 2030 году лишь 500 самолётов, что ставит под сомнение возможность выполнения плана в 1081 борт.