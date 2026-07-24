Стабильное производство — основа суверенитета России

Депутат Воронежской городской Думы от КПРФ Денис Коломенцев поделился с читателями «Комсомольской правды» мыслями, как нам обеспечить технологический суверенитет России.
В условиях СВО, санкций Запада экономика страны столкнулась с большими трудностями, в частности, получения комплектующих для промышленности. Эта проблема не обошла и воронежские предприятия — ВАСО, КБХА и мехзавод.
Депутат Воронежской городской Думы Денис Коломенцев уверен:
— Говорить о технологическом суверенитете сегодня не приходится. Преступная политика закупки иностранных гражданских самолётов практически убила отечественный авиапром. Сегодня правительство решило возродить производство самолётов. Разработаны они в 70−80-е годы в СССР — Ту-204, Ту-214 и Ил-96. Современные разработки невозможны из-за развала научно-технической школы.
Парламентский контроль за «тысячей самолётов».
Денис Коломенцев напомнил: ситуация в нашем авиапроме находится под пристальным контролем депутатов-коммунистов на федеральном уровне. Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов неоднократно поднимал проблему выполнения президентского поручения о производстве к 2030 году свыше 1000 отечественных самолётов.
Ещё в 2023 году он направил депутатский запрос в правительство и получил ответ, согласно которому планировалось выпустить 1081 борт. Однако вскоре чиновники начали корректировать планы в сторону уменьшения — сначала до 994 самолётов, а затем, по итогам 2024 года, выяснилось, что из обещанных 40 бортов удалось построить только один.
Сергей Обухов направил второй запрос в правительство с тремя ключевыми вопросами: в чём причина провала? В ответ первый зампред правительства Денис Мантуров объяснил корректировку необходимостью налаживания производства отечественных авиадеталей и заверил: дальнейших изменений не планируется. Однако позже из Минпромторга пришёл ответ без единой конкретной цифры. «Ростех» тем временем пообещал к 2030 году лишь 500 самолётов, что ставит под сомнение возможность выполнения плана в 1081 борт.
Цифры корректируются, сроки сдвигаются.
— И вот теперь появились новые заявления чиновников, которые только подтверждают опасения депутатов КПРФ. В марте 2025 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов неожиданно заявил, что до 2030 года России достаточно произвести около 200 самолётов — вместо обещанной тысячи.
По последним данным первого вице-премьера Дениса Мантурова (июнь 2026 года), сертификацию импортозамещённого SJ-100 планируют завершить до конца 2026 года, МС-21 — в 2027 году, а серийные поставки этих машин стартуют не ранее 2026−2027 годов, — отмечает Денис Коломенцев.
Глава Минпромторга Антон Алиханов тем временем объявил: комплексную программу развития авиаотрасли планируется продлить до 2035 года, фактически признавая, что к 2030 году выполнить президентские поручения не получится.
Так «тысяча самолётов» превратилась в «двести» или даже меньше несмотря на то, что потребности российских авиакомпаний в обновлении парка оцениваются почти в тысячу бортов.
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Путь к суверенитету: рецепты Советского Союза.
Депутат гордумы Денис Коломенцев напоминает: технологический суверенитет у нас был достигнут в конце 30-х годов прошлого века по результатам сталинской индустриализации. Подтверждение — непрерывный рост экономики СССР и высокий уровень обороноспособности в противостоянии с НАТО.
СССР за первые 30 лет увеличил промышленное производство в 13 раз! В капиталистической же России в 1992 году было 36000 предприятий, а 30 лет спустя осталось всего 6000…
Экономика СССР занимала 2-е место в мире, составляла 20% мирового ВВП. При этом доля экспорта нефти в бюджете СССР была всего 8%.
Депутаты КПРФ неоднократно предлагали программу развития страны, основанную на мировом опыте социалистического развития. Напомним: самые быстро развивающиеся экономики мира сегодня — это социалистические экономики Китая и Вьетнама.
России требуется стремительный рост промышленности!
Депутат от КПРФ Денис Коломенцев отмечает предложения коммунистов по обеспечению роста промышленности. Необходимо вернуть в госсобственность стратегические отрасли экономики; запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий; удвоить инвестиции в развитие производств на основе новейших технологий; восстановить учебные заведения для подготовки специалистов на бюджетной основе и научную, инженерную школу.
Лана Романова.