Жители СНТ в Нижнем Новгороде остаются без света третьи сутки

Как рассказали в «Россети Центр-И-Приволжье», причиной аварийного отключения электроэнергии стала непогода, которая обрушилась на Нижний Новгород 22 июля. Напомним, тогда в городе бушевал ураганный ветер и шел проливной дождь. По информации компании, электроснабжение было восстановлено, однако жители сообщают, что света в их домах до сих пор нет.