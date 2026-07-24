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Жители СНТ в Нижнем Новгороде остаются без света третьи сутки

Садовое товарищество на Автозаводе оказалось обесточено из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы, проживающие на территории СНТ Автозаводского района, уже третьи сутки живут без электричества. Свои жалобы жители города оставили на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

— В СНТ № 5 ГАЗ электроэнергии нет до сих пор. Пошли третьи сутки, — возмущаются пользователи.

Как рассказали в «Россети Центр-И-Приволжье», причиной аварийного отключения электроэнергии стала непогода, которая обрушилась на Нижний Новгород 22 июля. Напомним, тогда в городе бушевал ураганный ветер и шел проливной дождь. По информации компании, электроснабжение было восстановлено, однако жители сообщают, что света в их домах до сих пор нет.

Администрация Автозаводского района сообщила, что работы по восстановлению энергетики планируют закончить до 21:00 24 июля.

Напомним, что после урагана, который накрыл Нижегородскую область 22 июля, почти пять тысяч жителей Борского округа также остались без света.