Центр «Мой бизнес» Челябинской области приглашает на курс «Тендер-менеджер»

Следующий поток очного курса «Тендер-менеджер» состоится с 10 по 13 августа в Челябинске, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В программе запланировано изучение видов тендеров, требований к поставщикам, товарам и услугам. Также предприниматели узнают алгоритмы участия в аукционах, конкурсах, котировках и о том, как вести торги на электронных площадках.
Уточняется, что занятия проводятся для индивидуальных предпринимателей и владельцев ООО. После обучения участники получат официальный документ об образовании в сфере госзакупок (тендеров) — удостоверение о повышении квалификации. Запись доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.