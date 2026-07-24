К работе в барнаульской больнице привлекли студенческий медицинский отряд

Участники студенческого медицинского отряда «Аметист» приступили к работе в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 имени З. С. Баркагана в Барнауле, сообщили в минздраве Алтая. Подготовка будущих врачей — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Этим летом в больницу трудоустроены 19 студентов. Их распределили с учетом уровня профессиональной подготовки. Так, 4 человека исполняют обязанности среднего медперсонала, остальные 15 — младшего. График — полный, посменный, в том числе с суточными дежурствами.
Ребята ухаживают за пациентами, ставят капельницы, ведут документацию. Отмечается, что такой подход позволяет студентам не только закрепить теоретические знания, но и сформировать профессиональные компетенции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.