В Воронежской области продолжают расширять систему поддержки участников СВО

Расширение возможностей фонда «Защитники Отечества», развитие системы помощи бойцам и меры по их трудоустройству обсудили на заседании межведомственной комиссии региона по поддержке участников СВО и членов их семей. Совещание провел заместитель губернатора Дмитрий Маслов.
Руководитель воронежского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Коровкина напомнила, что в июне президент Владимир Путин подписал указ о включении в контур работы фонда еще двух категорий ветеранов боевых действий.
Для развития региональной инфраструктуры для подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие запланировано в Воронеже, Россоши и Борисоглебске на январь 2027 года.
«В отделениях будут работать действующие специалисты, оказывающие комплексную помощь по всем направлениям деятельности фонда. Прием будет организован по принципу “одного окна”, что обеспечит удобство для граждан», — рассказала Елена Коровкина.
Дмитрий Маслов поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной.
Министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о трудовой адаптации ветеранов. С 2025 года в 36 кадровых центрах региона работают клубы неформального взаимодействия «Все СВОи». Организованы постоянные рабочие места и работают консультанты центров занятости в фонде «Защитники Отечества», МФЦ и центре «Мой бизнес». По согласованию с губернатором продолжаются работы по выделению структурного подразделения в службе занятости и будет открыт Центр содействия трудоустройству участников СВО.
Министр отметила, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Более 1,8 тыс. рабочих мест замещено участниками спецоперации. С нуля нашли новую работу 434 человека. Еще 60 ветеранов открыли собственное дело по социальным контрактам, а 60 человек прошли обучение по новым специальностям. Все чаще ветераны интересуются дистанционной занятостью, и эта потребность растет.
С 1 сентября вступает в силу закон о квотировании рабочих мест. Работодатели с численностью коллектива более 100 сотрудников будут обязаны предусматривать квоту для трудоустройства бойцов. Сейчас предварительно это 3,7 тыс. рабочих мест.
Майя Мандрыкина также рассказала, что в регионе для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись четыре такие поездки.
Вице-губернатор, комментируя доклад, поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий.
«Крайне важно, чтобы каждый участник специальной военной операции и члены их семей знали, что их вопросы не остаются без внимания, они для нас приоритетные. Участники СВО, ветераны, их близкие должны чувствовать нашу постоянную поддержку. Именно поэтому мы продолжаем совершенствовать уже существующие и внедрять новые меры поддержки в проактивном режиме», — подчеркнул Дмитрий Маслов.