В Воронежской области продолжают расширять систему поддержки участников СВО

Министр отметила, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Более 1,8 тыс. рабочих мест замещено участниками спецоперации. С нуля нашли новую работу 434 человека. Еще 60 ветеранов открыли собственное дело по социальным контрактам, а 60 человек прошли обучение по новым специальностям. Все чаще ветераны интересуются дистанционной занятостью, и эта потребность растет.