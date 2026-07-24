Дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

«Ремонт этой дороги — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры Выксунского округа. Теперь у жителей Верхней Вереи — а это более тысячи человек — есть безопасный и комфортный подъезд к детсаду, дому творчества и ФАПу. Особенно приятно, что обновленная дорога открывает доступ и к восстановленной церкви Сергия Радонежского. Мы продолжим приводить в порядок дороги к социальным учреждениям в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.