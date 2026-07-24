Опубликована памятка, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

В частности, в инфоцентре рекомендуют тем, кого сигнал тревоги застал на пункте досмотра, вернуться в свои машины. Тем, кто уже едет по переправе, важно следовать указаниям громкоговорителя, не совершать опасных маневров и не покидать автомобиль, а также двигаться с разрешенной скоростью в сторону выезда.