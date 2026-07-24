Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована памятка, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Инфоцентр опубликовал памятку о поведении при сигнале тревоги на Крымском мосту.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Опубликована памятка при сигнале тревоги на Крымском мосту, в которой обозначены правила действий, рекомендации и советы, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к переправе.

«В связи с тем, что сохраняется угроза диверсионно-террористических актов, на переходе может прозвучать тревога. Сотрудники транспортной безопасности и правоохранительные органы всегда подскажут, как пройти в безопасное место (укрытие) в случае необходимости», — говорится в памятке.

В частности, в инфоцентре рекомендуют тем, кого сигнал тревоги застал на пункте досмотра, вернуться в свои машины. Тем, кто уже едет по переправе, важно следовать указаниям громкоговорителя, не совершать опасных маневров и не покидать автомобиль, а также двигаться с разрешенной скоростью в сторону выезда.

При этом в инфоцентре призвали при обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему и немедленно сообщить сотрудникам транспортной безопасности.

«Не принимайте вещи от посторонних людей для перевозки, передачи или хранения даже на время. Не фотографируйте, не снимайте видео инфраструктуры Крымского моста и его окрестностей, в том числе площадки досмотра», — призвали в инфоцентре.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше