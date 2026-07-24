В Калининграде участник дорожного конфликта оказался на капоте внедорожника

Как оказалось, ситуации предшествовали разногласия между водителями в правильности совершения дорожных маневров. Один из них, 34-летний водитель решил, что его «подрезали», вышел из машины и попытался блокировать проезд 63-летнему обидчику, оказавшись в итоге на капоте.