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В Калининграде участник дорожного конфликта оказался на капоте внедорожника

Все участников привлекли к ответственности.

В Калининграде полицейские привлекли к ответственности участников дорожного инцидента. Как сообщает пресс-служба УМВД, видео, на котором зафиксирован мужчина, перемещающийся на капоте движущегося внедорожника «Тойота», было выявлено в ходе мониторинга соцсетей.

Инцидент произошел на кольцевой развязке в районе улицы Гайдара. Водитель автомобиля совершил круг по кольцу и применил резкое торможение, в результате чего мужчина, находившийся на капоте, упал на проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности горожан и доставили их в отдел полиции.

Как оказалось, ситуации предшествовали разногласия между водителями в правильности совершения дорожных маневров. Один из них, 34-летний водитель решил, что его «подрезали», вышел из машины и попытался блокировать проезд 63-летнему обидчику, оказавшись в итоге на капоте.

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