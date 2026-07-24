Как удалось поймать маньяка-потрошителя

В ноябре 1996 года небольшой город Павлово в Нижегородской области содрогнулся от жуткой новости: во дворе школы обнаружено тело 17-летней девушки. Несчастную зарезали, но самое страшное: изверг отсёк жертве грудь и повредил ножом половые органы. Неужели, в городе орудует маньяк, шептались люди. Почти 28 лет жестокое убийство не могли раскрыть. Усилиями нижегородских следователей-криминалистов маньяка-членовредителя удалось изобличить, и спустя годы он всё-таки ответил за своё преступление.
Намекал, что убивал не раз.
При Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Нижегородской области работает аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет. Внимание её экспертов привлекло уголовное дело 1996 года о жестком убийстве 17-летней жительницы Павлово. Была у страшного преступления особая примета: убийца отчленил девушке молочные железы и часть внешних половых органов. Эксперты стали изучать, нет ли в архиве уголовных дел с похожими обстоятельствами. И нашли.
«Оказалось в 1998 году в Павлово похожим образом убили двух женщин. У обеих ножом были отсечены молочные железы и повреждены половые органы, — рассказал nn.aif.ru. следователь-криминалист Отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Нижегородской области Вадим Терентьев. — Преступник был осуждён за эти преступления и отбыл в колонии 25 лет. Выйдя на свободу, в 2020 году, он вновь убил, но уже мужчину. Тот пытался вступиться за женщину, которую злоумышленник ограбил. Убийца вновь получил 25 лет лишения свободы».
По словам Вадима Терентьева, читая жёлтые страницы допросов преступника от 1998 года, было заметно, что он как-будто намекает: на его руках есть кровь ещё одной жертвы. Почему-то 28 лет этим намёкам не придали должного значения.
Специалисты аналитической группы по раскрытию преступления прошлых лет выехали во Владимирскую область, где на тот момент в одной из исправительных колоний отбывал срок подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Павлово. Его допросили. Преступник признался: это сделал он.
Убийцу этапировали из колонии в Нижегородскую область и начали проводить следственные действия и сложные криминалистические экспертизы. «Подозреваемый детально описывал обстоятельства преступления. Например, указал, что за школой, во дворе которой он спрятал труп, стояло здание. Его позже снесли. Он вёл нас тропинками, о которых человек, в этой местности небывавший, никогда бы не узнал», — уточняет Вадим Терентьев.
Накрывала ярость к женщинам.
Что же стало причиной того, что на тот момент 35-летний житель Павлова расправился с 17-летней девушкой? Оказалось, в тот день мужчина, работавший автослесарем, изрядно выпил. Делал он это частенько. На улице встретил незнакомку. Решил заговорить под предлогом того, что не гоже молодой хорошенькой девушке идти до дома по вечерним улицам одной домой. Вдруг что случится?
Далее, как утверждал преступник на допросах, он поссорился со спутницей и начал наносить ей удары ножом, который зачем-то носил с собой. «Сексуальный подтекст своих действий он отрицал. Мы предполагаем, что он был. Либо преступник предложил жертве половой контакт, но получил отказ. Либо хотел изнасиловать девушку, но у него это не получилось», — продолжает Вадим Терентьев.
После убийства, чтобы скрыть его следы, преступник решил оттащить тело девушки во двор той самой школы, где труп обнаружили потом.
Вадим Тереньтев уточнят: и двум последовавшим в 1998 году убийствам женщин в Павлово предшествовал похожий сценарий: случайное знакомство на улице, предложение проводить до дома, жестокая расправа. «На допросах преступник говорил, что на него вдруг нападала ярость и ненависть к этим женщинам. Он начинал буквально кромсать их ножом, — говорит Вадим Тереньтев. — Груди и части половых органов отсекал в процессе нанесения ударов. С собой он их не забирал, выкидывал по пути. Вспомните Чикатило — он тоже занимался членовредительством, вымещая таким образом на жертвах своё половое бессилие».
«Он бы не остановился».
Нижегородские следователи-криминалисты собрали по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки в Павлово доказательную базу и передали его в суд. Преступник получил к ранее отбытому сроку ещё более 20 лет лишения свободы. На волю маньяк-потрошитель, скорее всего, не выйдет больше никогда. «Мы допрашивали по делу родственников убитой девушки. Они все эти годы ждали, что убийцу их дочери найдут. Для них сроков давности не было», — добавляет Вадим Терентьев.
По мнению эксперта, если бы и два убийства женщин в 1998 году не были бы раскрыты, маньяк-членовредитель из Павлова не остановился бы. «Добровольно они не останавливаются. Правда, иногда настолько устают от своих деяний, что намерено ошибаются, чтобы вышли на их след», — уточняет следователь-криминалист.
Работа аналитической группы по раскрытию преступления прошлых лет при СУ СК по Нижегородской области будет продолжена. «Технический прогресс даёт нам такие возможности. Взять ту же ДНК-идентификацию. Ежегодно только по Нижегородской области база пополняется на несколько тысяч новых образцов. Если есть совпадения по генетической базе, то в 99,9% случаев преступление совершил именно этот человек, несмотря на давность деяния», — резюмирует Вадим Тереньтев.