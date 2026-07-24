В Калининграде на рынке на ул. Горького нашли мясо без маркировки

В Калининграде Россельхознадзор выявил нарушение при продаже мясной продукции на рынке на улице Горького, 195. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в холодильнике мясные полуфабрикаты и тушки курицы. При этом, мясо было без маркировочных этикеток, на которых размещается информации о партии, дате изготовления, сроке годности и производителе.
Не нашлось информации о происхождении мяса в специальной информационной системе.
Владельцу торговой точки объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
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