В Тюмени предпринимателям расскажут о социальном бизнесе

Курс «Социальный бизнес в действии» пройдет с 3 по 7 августа в Тюмени, сообщили в региональном инвестиционном агентстве. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники смогут узнать, что такое социальное предприятие, как выбрать систему налогообложения, как работать с персоналом и с личным брендом. Также они изучат финансовое планирование и подготовку первоначальных инвестиций. Эксперты расскажут о мерах государственной поддержки, помогут усовершенствовать свои проекты, презентация которых состоится 7 августа. Уточняется, что занятия будут проходить очно. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.