В Тюмени предпринимателям расскажут о социальном бизнесе

Участники смогут узнать, что такое социальное предприятие, как выбрать систему налогообложения, как работать с персоналом и с личным брендом. Также они изучат финансовое планирование и подготовку первоначальных инвестиций. Эксперты расскажут о мерах государственной поддержки, помогут усовершенствовать свои проекты, презентация которых состоится 7 августа. Уточняется, что занятия будут проходить очно. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.