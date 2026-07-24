Количество убийств в Ростовской области возросло на четверть

Отдельно в МВД отметили работу по противодействию организованной преступности: выявлено 108 лиц, причастных к преступлениям в составе организованных групп (рост на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Расследовано 439 преступлений, совершённых участниками таких групп, из них 391 эпизод раскрыт сотрудниками ОВД.