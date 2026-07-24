Количество убийств в Ростовской области возросло на четверть

По данным регуправления МВД РФ (опубликованы в соцсетях ведомства), за первые шесть месяцев 2026 года количество убийств в Ростовской области увеличилось на 26%.
При этом отмечается снижение ряда других категорий преступлений:
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — закрыто 115 дел (снижение на 17,5%);разбойные нападения — 39 дел (минус 20,5%);грабежи — 38 дел (минус 28,1%);мошенничество — снижение на 41,4%;кражи — на 10,7%;вымогательства — на 25,5%.
Зафиксировано 74 попытки угона автомобилей.
Отдельно в МВД отметили работу по противодействию организованной преступности: выявлено 108 лиц, причастных к преступлениям в составе организованных групп (рост на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Расследовано 439 преступлений, совершённых участниками таких групп, из них 391 эпизод раскрыт сотрудниками ОВД.
Наиболее частыми категориями преступлений, по которым задерживают злоумышленников, остаются кражи, мошенничество, а также сбыт, хранение и употребление наркотиков.