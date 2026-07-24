В Калининском районе Челябинска благоустроили общественное пространство

На территории проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, оборудовали зоны для игр детей разных возрастов, спортивные площадки и места для отдыха. Также там провели озеленение. В частности, специалисты высадили на общественной территории деревья и кустарники. Кроме того, там установили малые архитектурные формы.