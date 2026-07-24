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В Калининском районе Челябинска благоустроили общественное пространство

Речь идет о территории у дома № 47А по улице Молодогвардейцев.

Территорию у дома № 47А по улице Молодогвардейцев в Калининском районе Челябинска благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

На территории проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, оборудовали зоны для игр детей разных возрастов, спортивные площадки и места для отдыха. Также там провели озеленение. В частности, специалисты высадили на общественной территории деревья и кустарники. Кроме того, там установили малые архитектурные формы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.