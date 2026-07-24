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Бывший липецкий вице-губернатор Николай Загнойко скончался

На 80-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Липецкой области и экс-уполномоченный по правам человека в регионе Николай Загнойко. Об этом сообщили в облправительстве.

Источник: Коммерсантъ

На 80-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Липецкой области и экс-уполномоченный по правам человека в регионе Николай Загнойко. Об этом сообщили в облправительстве.

Власти региона отметили, что господин Загнойко стоял у истоков создания областной телерадиокомпании «Липецкое время». Награжден высшим знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» и знаком «Легенда Липецкой журналистики». «Коллеги отмечают его трудолюбие, высокий профессионализм, ответственность за порученные дела, а также новаторство и мастерство», — добавили в облправительстве.

Николай Загнойко родился в Брянской области в семье военнослужащего. В 1970 году окончил Воронежский госуниверситет. После этого год работал учителем русского языка в Якутии, а после этого был корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя». В 1977 году возглавил областную молодежную газету «Ленинец». С 1983 года господин Загнойко был собственным корреспондентом ТАСС в Липецкой области. В частности, был в командировке в Чечне, где в 1997 году попал в плен — после освобождения его наградили медалью «За отвагу».

В 2002—2006 годах занимал пост вице-губернатора Липецкой области, курируя сферу связи и средств массовой информации. Параллельно возглавлял местное отделение Союза журналистов России. В феврале 2006-го был избран региональным омбудсменом, этот пост Николай Загнойко покинул в 2016 году «по семейным обстоятельствам».

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