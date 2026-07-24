Бывший липецкий вице-губернатор Николай Загнойко скончался

Николай Загнойко родился в Брянской области в семье военнослужащего. В 1970 году окончил Воронежский госуниверситет. После этого год работал учителем русского языка в Якутии, а после этого был корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя». В 1977 году возглавил областную молодежную газету «Ленинец». С 1983 года господин Загнойко был собственным корреспондентом ТАСС в Липецкой области. В частности, был в командировке в Чечне, где в 1997 году попал в плен — после освобождения его наградили медалью «За отвагу».