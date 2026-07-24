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Губернатор: В Воронежской области снизится нагрузка на региональный бюджет

Президент Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о продлении сроков возврата бюджетных кредитов.

Источник: АиФ Воронеж

Президент Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о продлении за пределы 2030 года сроков возврата бюджетных кредитов, которые ранее должны были быть погашены в 2027—2029 годах. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Как подчеркнул глава региона, принятое решение открывает дополнительные возможности для субъектов РФ.

«Вчера принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В ходе совещания в том числе обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования механизмов поддержки регионов. Как отметил Марат Шакирзянович, сейчас Правительство завершает подготовку необходимых документов», — отметил губернатор.

Благодаря федеральной программе реструктуризации задолженности регион получил возможность списать две трети бюджетных кредитов при условии, что высвобожденные средства направят на приоритетные нужды. В частности, на модернизацию ЖКХ и промышленного производства, переселение граждан из аварийного жилья, реализацию инвестиционных проектов, обновление общественного транспорта. С 2025 года к этим направлениям также добавлены и расходы, связанные с поддержкой участников СВО.

Как пояснил Александр Гусев, задолженность региона по программе реструктуризации была разделена на две части. Первую — 5,9 млрд рублей — необходимо вернуть в федеральный бюджет с 2024 по 2029 годы. Вторая часть — 11,7 млрд рублей — подлежала погашению начиная с 2030 года, однако при выполнении установленных условий ее можно списать досрочно.

В 2024—2025 годах Воронежской области уже списано 7,2 млрд рублей. А оставшиеся 4,5 млрд рублей благодаря изменениям федерального законодательства можно списать уже в текущем году.

«Президент не раз отмечал эффективность инфраструктурных бюджетных кредитов и механизма списания задолженности как важных инструментов развития регионов. Для Воронежской области это означает снижение нагрузки на региональный бюджет. А самое главное — дополнительные ресурсы будут направлены на реализацию проектов развития, строительство и обновление социальных объектов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни наших жителей», — подытожил глава региона.

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