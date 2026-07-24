Новая плитка и старые собаки: как изменилась после ремонта площадь перед Северным вокзалом

Возле Северного вокзала в Калининграде завершается благоустройство транзитной зоны, которая соединяет площадь Победы и Советский проспект. Что нового появилось здесь, рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 24 июля.
Подрядчик приступил к работе во второй половине мая, сам контракт действует до 10 августа. Главная идея — сделать пространство более удобным для пешеходов.
Что изменилось.
На дороге с Советского проспекта к «Вкусно и точка» частично асфальт заменили на брусчатку и подняли уровень проезжей части. Ходить теперь комфортнее: нет резких перепадов, а водители вынуждены сбрасывать скорость.
«Автомобилисту должно быть неудобно: он должен себя чувствовать чужим на этой территории, потому что здесь очень сильный пешеходный трафик», — объяснила Дятлова.
У Северного вокзала уложили мелкоформатную плитку — около 300 тысяч элементов. Пришлось несколько раз перекладывать отдельные участки, по которым сплошным потоком шли пассажиры электричек.
Часть покрытия, по задумке архитекторов, должна напоминать рельсы, поддерживая тем самым тему железной дороги. Дятлова призналась, что впервые услышала об этой идее и добавила: творческие решения нужны городу, иначе всюду поджидал бы только асфальтобетон.
Напротив вокзала появился мурал к 80-летию области. По задумке авторов, он должен символизировать путь из «большого, душного каменного города» к побережью.
Удалось, наконец, избавиться от нелегальной торговли на привокзальной площади. А вот знакомые многим собаки всё ещё на месте — правда, только две. Некоторые опасаются, что после окончания работ овощная палатка, где ютились дворняги, появится снова.
На прошлой неделе после масштабного ремонта открыли Галицкого. Журналисты «Клопс» прогулялись с фотоаппаратом и рулеткой и нашли много интересного.