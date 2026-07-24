Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова анонсировала капитальный ремонт моста на улице Брамса

Под асфальтом здесь находится старая брусчатка.

Источник: Клопс.ru

Мост на улице Брамса в Калининграде должен попасть в программу ремонта в ближайшие годы. Об этом глава городской администрации Елена Дятлова заявила во время выездного совещания в пятницу, 24 июля.

По словам сити-менеджера, улицу Брамса уже привели в порядок, но мост основательно не трогали. Под новым асфальтом находится старое брусчатое основание, и в будущем планируется провести капитальный ремонт.

Конкретные сроки определят при формировании бюджета. Власти рассмотрят возможность включить объект в программу на 2027−2028 годы. «То, что им нужно заниматься, да, однозначно», — заявила глава администрации.

Мост является объектом культурного наследия. Сейчас разрабатывается документация, чтобы выйти на экспертизу и рассчитать стоимость работ.

Как изменилась улица Брамса после ремонта в 2024 году, читайте в репортаже «Клопс».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше