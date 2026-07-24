Дятлова анонсировала капитальный ремонт моста на улице Брамса

Мост на улице Брамса в Калининграде должен попасть в программу ремонта в ближайшие годы. Об этом глава городской администрации Елена Дятлова заявила во время выездного совещания в пятницу, 24 июля.
По словам сити-менеджера, улицу Брамса уже привели в порядок, но мост основательно не трогали. Под новым асфальтом находится старое брусчатое основание, и в будущем планируется провести капитальный ремонт.
Конкретные сроки определят при формировании бюджета. Власти рассмотрят возможность включить объект в программу на 2027−2028 годы. «То, что им нужно заниматься, да, однозначно», — заявила глава администрации.
Мост является объектом культурного наследия. Сейчас разрабатывается документация, чтобы выйти на экспертизу и рассчитать стоимость работ.
Как изменилась улица Брамса после ремонта в 2024 году, читайте в репортаже «Клопс».