Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде примет спортивно‑музыкальный праздник ко Дню железнодорожника

В программе забега предусмотрены несколько дисциплин: дистанция 80 метров для детей 3−4 лет в сопровождении родителей, 500 метров для детей от 5 до 13 лет, 1520 метров для участников от 14 лет и взрослых, а также «серебряный старт» для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на той же дистанции. Кроме того, пройдёт семейная эстафета для команд из трёх человек и забег на 3000 метров для любителей бега от 18 лет.