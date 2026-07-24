Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде примет спортивно‑музыкальный праздник ко Дню железнодорожника

1 августа в Парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный спортивно‑музыкальный праздник ко Дню железнодорожника с благотворительным забегом «Достигая цели!». Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Участникам предложат дистанции для разных возрастов и уровней подготовки.
В программе забега предусмотрены несколько дисциплин: дистанция 80 метров для детей 3−4 лет в сопровождении родителей, 500 метров для детей от 5 до 13 лет, 1520 метров для участников от 14 лет и взрослых, а также «серебряный старт» для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на той же дистанции. Кроме того, пройдёт семейная эстафета для команд из трёх человек и забег на 3000 метров для любителей бега от 18 лет.
Каждый участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой. Все собранные средства направят в благотворительный фонд «Нижегородский онкологический научный центр» на лечение детей с тяжёлыми онкологическими заболеваниями.
«Присоединяйтесь к забегу всей семьей, проведите день активно и подарите детям шанс на здоровое будущее. До встречи на старте!» — обратились к нижегородцам в минспорта.
Ранее сообщалось, что любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам пройдёт 1 и 2 августа на «Нижегородском кольце».
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