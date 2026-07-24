В чеченском селе Алхан-Кала прошла Неделя детской книги

Во время Недели детской книги также состоялся час полезного труда «Если книжка заболела, подлечи ее умело!». На этом мероприятии библиотекари провели с детьми беседу о том, как правильно обращаться с книгами. Особое внимание уделили тому, как чинить порванные страницы или обложки.