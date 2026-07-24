В чеченском селе Алхан-Кала прошла Неделя детской книги

Неделя детской книги состоялась в модельной библиотеке в чеченском селе Алхан-Кала при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Грозненского района.
Мероприятие было посвящено памяти великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Библиотекари подготовили выставку-иллюстрацию «Любимые книжки». В экспозицию были включены как произведения как классиков, так и современных авторов. Особое внимание уделили новинкам литературы для маленьких читателей.
Во время Недели детской книги также состоялся час полезного труда «Если книжка заболела, подлечи ее умело!». На этом мероприятии библиотекари провели с детьми беседу о том, как правильно обращаться с книгами. Особое внимание уделили тому, как чинить порванные страницы или обложки.
Еще для участников мероприятия организовали выставку «Караван забавных книжек» с самыми новыми и интересными изданиями на разную тематику. Каждый юный читатель мог выбрать что-то на свой вкус и получить рекомендации от библиотекарей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.