Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже пройдет семинар по вопросам маркировки «Честный знак»

Эксперты расскажут, для чего она нужна и как не получить штраф.

Семинар на тему: «Обязательная маркировка и работа с “Честным знаком” — как не получить штраф и работать без сбоев», состоится 29 июля в Воронеже. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

На семинаре эксперты расскажут, что такое маркировка и почему она необходима для бизнеса, рассмотрят ключевые этапы работы и связанные с ними учетные задачи. Также разберут основные проблемы и риски, возникающие у компаний.

Отдельное внимание уделят новым категориям маркировки. Мероприятие бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше