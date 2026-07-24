В Воронеже пройдет семинар по вопросам маркировки «Честный знак»

Семинар на тему: «Обязательная маркировка и работа с “Честным знаком” — как не получить штраф и работать без сбоев», состоится 29 июля в Воронеже. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
На семинаре эксперты расскажут, что такое маркировка и почему она необходима для бизнеса, рассмотрят ключевые этапы работы и связанные с ними учетные задачи. Также разберут основные проблемы и риски, возникающие у компаний.
Отдельное внимание уделят новым категориям маркировки. Мероприятие бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.