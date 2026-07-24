Крымские врачи прошли обучение по организации школ для пациентов с ХОБЛ

Врачи из медучреждений Крыма со 2 по 4 июля прошли практическое обучение в ходе программы повышения квалификации «Школа пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)», сообщили в министерстве здравоохранения региона. Развитие профессиональных навыков медицинских работников — задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обучение проходило на базе центра дополнительного профессионального образования (ДПО) «Фабрика процессов» Крымского медицинского информационно-аналитического центра. Курс повышения квалификации прошли 7 специалистов из 5 медицинских организаций Крыма. Программа была направлена на совершенствование практических навыков врачей первичного звена в области клинической пульмонологии и образовательной медицины.
Особое внимание уделили вопросам эффективной коммуникации с пациентами, формированию приверженности к лечению и снижению риска обострений у пациентов с ХОБЛ. После успешного окончания обучения слушатели получили удостоверения с зачислением баллов в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.