В Пермском крае систему «Лесохранитель» расширили до 100 камер

Так, новые камеры заработали на удаленных территориях Гайнского, Чердынского, Лысьвенского, Кочевского, Куединского, Чернушинского Ординского образований, а также в местах угрозы возникновения торфяных пожаров Пермского и Краснокамского округов. Теперь система следит за площадью 7,7 млн га, что составляет 64% от всей территории лесного фонда Прикамья. А вместе с авиа, наземным патрулированием и космомониторингом это дает нужный эффект — с начала года 100% лесных возгораний удалось ликвидировать в первые сутки.