В Пермском крае систему «Лесохранитель» расширили до 100 камер

Еще 15 камер системы мониторинга пожарной опасности в лесах под названием «Лесохранитель» ввели в эксплуатацию в Пермском крае, сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Забота о флоре и фауне — задача национального проекта «Экологическое благополучие».
Так, новые камеры заработали на удаленных территориях Гайнского, Чердынского, Лысьвенского, Кочевского, Куединского, Чернушинского Ординского образований, а также в местах угрозы возникновения торфяных пожаров Пермского и Краснокамского округов. Теперь система следит за площадью 7,7 млн га, что составляет 64% от всей территории лесного фонда Прикамья. А вместе с авиа, наземным патрулированием и космомониторингом это дает нужный эффект — с начала года 100% лесных возгораний удалось ликвидировать в первые сутки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.