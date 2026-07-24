Политолог Ухов: новое руководство Дагестана перезагружает систему управления

Ну и в-третьих, по итогам прохождения программы, человек не будет зависать в каком-то «лимбе», и попадать в некий общий «резерв». Его будут готовить под конкретную вакантную управленческую позицию, и эффективность программы будет оцениваться именно по итоговым назначениям. Что, согласитесь, совсем не то же, что оценка по «валу», когда просто фиксируется число участников, про которых забывают через день после окончания обучения.