талоны на бензин, авария у ТЦ, ракетная опасность

В последний день уходящей рабочей недели vrn.aif.ru рассказывает о главных событиях в Воронежской области за день. Так, 24 июля региону вновь угрожал ракетный удар со стороны ВСУ. Водитель УАЗа собрал пробку, врезавшись в светофор у одного из популярных торгово-развлекательных комплексов в столице Черноземья. Автовладельцам предлагают приобрести «талоны» на топливо. А у дома в пригороде Воронежа, где при атаке вражеских беспилотников погиб трёхлетний мальчик, организовали стихийный мемориал. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.