талоны на бензин, авария у ТЦ, ракетная опасность

В последний день уходящей рабочей недели vrn.aif.ru рассказывает о главных событиях в Воронежской области за день. Так, 24 июля региону вновь угрожал ракетный удар со стороны ВСУ. Водитель УАЗа собрал пробку, врезавшись в светофор у одного из популярных торгово-развлекательных комплексов в столице Черноземья. Автовладельцам предлагают приобрести «талоны» на топливо. А у дома в пригороде Воронежа, где при атаке вражеских беспилотников погиб трёхлетний мальчик, организовали стихийный мемориал. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Все в укрытие: ракеты снова направились в сторону региона.
Режим ракетной опасности объявляли в Воронежской области ранним утром 24 июля. Тревожные сирены взвыли на территории региона в 4:44.
Особый режим действовал чуть больше часа. Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
Днём жители Коминтерновского и Левобережного районов столицы Черноземья вновь услышали сигнал тревоги. На этот раз системы оповещения включили в связи с плановой проверкой на двух заводах.
Затор на перекрёстке: водитель УАЗа снёс светофор вблизи ТРК «Арена» в Воронеже.
Автомобиль УАЗ врезался в светофор у дома № 29а на улице 60-й Армии в Воронеже утром 24 июля.
По данным регионального ГУ МВД России, за рулём транспортного средства находился 54-летний мужчина. Во время движения он не справился с управлением автомобиля.
По словам очевидцев, от удара опора светофора накренилась, а работа дорожного регулятора была нарушена. В связи с этим участке дороги при движении с улицы 60-й Армии в направлении бульвара Победы образовалась небольшая пробка.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Несут игрушки и цветы: стихийный мемориал возник у дома, где при атаке ВСУ погиб трёхлетний мальчик.
Стихийный мемориал появился у дома в одном из населённых пунктов в пригороде Воронежа, где при атаке БПЛА в ночь на 23 июля погиб трёхлетний мальчик. Об этом сообщили в районной администрации.
Местные жители несут к повреждённому зданию цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить память малыша.
Глава муниципалитета в своём обращении выразила соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Также она отметила, что администрация находится рядом с семьёй и разделяет тяжесть случившегося.
В районе ввели режим ЧС. Он необходим для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ.
Напомним, что в ночь трагедии в небе над Воронежской областью сбили 36 беспилотников. При атаке пострадали три человека, включая родителей погибшего мальчика. После массового налёта вражеских БПЛА в регионе повреждены склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, автомобили.
Талоны на топливо: воронежцы столкнулись с новой волной мошенничества на фоне ситуации с горючим.
Информация о том, что компания «Роснефть» ввела талоны на горючее и предоставляет их на специальном сайте, где требуется оставить заявку, появилась в социальных сетях. Она является недостоверной.
Как сообщили в Телеграм-канале, «Война с фейками», задачей подобных сообщений является создание паники среди населения.
Переходить по ссылке, ведущей на сайт «с талонами», не следует. Ресурс, имитирующий официальную страницу компании, функционируют на базе небезопасного протокола. Благодаря этому злоумышленники могут легко перехватить логины и пароли, а также платёжную информацию пользователей.
Особую угрозу представляет предложение оставить номер телефона для получения СМС с талоном на 50 литров бензина.
Кажется, дождь собирается: синоптики рассказали о погоде в последнюю субботу июля.
Прохладная и дождливая погода сохранится в Воронежской области в последние выходные июля. Это следует из актуального метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
25 июля ожидается переменная облачность. В столице Черноземья ночью пройдёт небольшой дождь. В это время температура воздуха составит +14°… +16°. Днём будет +23°… +25°.
В районах области в тёмное время суток также ожидаются осадки. Небольшие дожди пройдут местами. Кроме того, возможен туман. Ночью столбики термометров покажут от +11° до +16°, днём — от +23° до +28°.