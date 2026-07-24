Госпитализированы почти 100 пострадавших при ударах ВСУ в Белгородской области

По состоянию на утро 24 июля в медицинских учреждениях Белгородской области находилось 99 пациентов с ранениями разной степени тяжести, полученными в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ. Среди них — семеро несовершеннолетних, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.