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Госпитализированы почти 100 пострадавших при ударах ВСУ в Белгородской области

По состоянию на утро 24 июля в медицинских учреждениях Белгородской области находилось 99 пациентов с ранениями разной степени тяжести, полученными в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ. Среди них — семеро несовершеннолетних, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на утро 24 июля в медицинских учреждениях Белгородской области находилось 99 пациентов с ранениями разной степени тяжести, полученными в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ. Среди них — семеро несовершеннолетних, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По данным господина Иконникова, восемь взрослых пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще шесть жителей области, получившие тяжелые ранения, доставлены в Москву.

За вчерашний день, 23 июля, в результате атак и обстрелов на территории Белгородской области пострадали 40 человек, один погиб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что администрация Белгорода обнародовала перечень рекомендаций для посетителей АЗС в условиях массированных атак БПЛА. Городские власти предупредили, что скопление машин на территории заправок создает повышенную опасность.

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