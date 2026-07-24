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В Сузунском районе Новосибирской области обновят дороги и мост

Общая протяженность отрезков — почти 7 км.

Работы на трех участках региональных дорог общей протяженностью почти 7 км и мосту через реку Сузун ведутся в Сузунском районе Новосибирской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Один из объектов расположен на автомобильной дороге 104 км а/д «Р-256» — Сузун. Там ремонтируют два участка общей протяженностью почти 3 км. Там обновят асфальт, укрепят обочины. Кроме того, будут обновлены две водопропускные трубы, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Завершить работы планируется в октябре 2026 года.

На дороге Сузун — Битки — Преображенка — 18 км а/д «К-13» ремонтируют участок протяженностью 3,8 км в районе села Болтово. На объекте востановят асфальт и укрепят обочины. Также продолжается ремонт моста через реку Сузун в районе села Заковряжино. Там восстанавливают конструкции моста, ремонтируют мостовое полотно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.