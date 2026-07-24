В Сузунском районе Новосибирской области обновят дороги и мост

Один из объектов расположен на автомобильной дороге 104 км а/д «Р-256» — Сузун. Там ремонтируют два участка общей протяженностью почти 3 км. Там обновят асфальт, укрепят обочины. Кроме того, будут обновлены две водопропускные трубы, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Завершить работы планируется в октябре 2026 года.