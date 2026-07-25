Кирилл Первов обратился к жителям Башкирии с важным сообщением

«К сожалению, трагедии не обходят стороной и детей. Вчера несчастный случай с гибелью ребенка произошёл на реке Дёме в селе Раевское Альшеевского района. Сегодня — на реке Белой в селе Юсупово Дюртюлинского района. Случившееся, ещё одно напоминание о том, как важно соблюдать правила безопасности. Купайтесь только на оборудованных пляжах и не оставлять детей у воды без присмотра», — обратился к жителям Башкирии Кирилл Первов.