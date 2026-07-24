Билеты на скоростной катер «Колва» стали доступны для покупки онлайн

Всего на рейс доступно 18 мест, из которых 16 продаются онлайн. Еще два места сохраняются для пассажиров, имеющих федеральные и региональные социальные проездные. Купить билет можно не раньше чем за семь дней до отправления. В настоящее время в продаже доступны рейсы начиная с 27 июля.