В Дзержинске меняют ограждение на территории детского сада № 89

В Дзержинске продолжаются плановые ремонтные работы в образовательных учреждениях в рамках подготовки к новому учебному году. В настоящее время на территории детского сада № 89 проводится замена ограждения. Об этом рассказал в соцсетях глава города Михаил Клинков.