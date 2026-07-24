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В Дзержинске меняют ограждение на территории детского сада № 89

Существующая конструкция уже полностью выработала свой ресурс.

Источник: Нижегородская правда

В Дзержинске продолжаются плановые ремонтные работы в образовательных учреждениях в рамках подготовки к новому учебному году. В настоящее время на территории детского сада № 89 проводится замена ограждения. Об этом рассказал в соцсетях глава города Михаил Клинков.

Дошкольному учреждению в этом году исполняется 62 года. Существующая конструкция ограждения полностью выработала свой ресурс и требует капитального обновления.

Как отметил Михаил Клинков, работы по демонтажу старого и установке нового забора ведутся поэтапно, что позволяет детскому саду функционировать в штатном режиме. Ремонт стартовал 6 июля, завершить его планируется к 17 августа.

Подрядчиком выступает дзержинская компания, имеющая значительный опыт в установке ограждений. По словам директора организации Александра Толстякова, при выполнении работ особое внимание уделяется вопросам безопасности: ограждение для детского учреждения специалисты устанавливают с максимальной ответственностью. Новое современное ограждение повысит уровень безопасности на территории детского сада.

Отмечается, что учреждение благоустроено и оснащено необходимым оборудованием для развития воспитанников.

Всего в летний период масштабные ремонтные и восстановительные работы запланированы в 35 школах, 31 детском саду и 4 учреждениях дополнительного образования Дзержинска.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ремонт школы олимпийского резерва в Дзержинске вышел на финишную прямую.