В Дзержинске меняют ограждение на территории детского сада № 89

В Дзержинске продолжаются плановые ремонтные работы в образовательных учреждениях в рамках подготовки к новому учебному году. В настоящее время на территории детского сада № 89 проводится замена ограждения. Об этом рассказал в соцсетях глава города Михаил Клинков.
Дошкольному учреждению в этом году исполняется 62 года. Существующая конструкция ограждения полностью выработала свой ресурс и требует капитального обновления.
Как отметил Михаил Клинков, работы по демонтажу старого и установке нового забора ведутся поэтапно, что позволяет детскому саду функционировать в штатном режиме. Ремонт стартовал 6 июля, завершить его планируется к 17 августа.
Подрядчиком выступает дзержинская компания, имеющая значительный опыт в установке ограждений. По словам директора организации Александра Толстякова, при выполнении работ особое внимание уделяется вопросам безопасности: ограждение для детского учреждения специалисты устанавливают с максимальной ответственностью. Новое современное ограждение повысит уровень безопасности на территории детского сада.
Отмечается, что учреждение благоустроено и оснащено необходимым оборудованием для развития воспитанников.
Всего в летний период масштабные ремонтные и восстановительные работы запланированы в 35 школах, 31 детском саду и 4 учреждениях дополнительного образования Дзержинска.
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