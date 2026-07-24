И даже огород: как выглядит Дом семьи в Калининграде, который в сентябре откроется после капремонта

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Работы включают капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. На это выделили 49 млн рублей. Ещё около трёх миллионов предусмотрено на оборудование, восемь — на проведение мероприятий для всех возрастов: чаепитий, творческих вечеров и проектов, связанных с историями разных поколений.