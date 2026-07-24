И даже огород: как выглядит Дом семьи в Калининграде, который в сентябре откроется после капремонта

Дом семьи на Леонова в Калининграде откроется после ремонта в сентябре. Объект осмотрела глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 24 июля.
Выполнено около 95% работ. Осталось завезти мебель и оформить помещения. «Уже в сентябре здесь будет жизнь», — пообещала Дятлова.
Проект реализуют в рамках федеральной программы «Регион для молодых». Работы включают капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. На это выделили 49 млн рублей. Ещё около трёх миллионов предусмотрено на оборудование, восемь — на проведение мероприятий для всех возрастов: чаепитий, творческих вечеров и проектов, связанных с историями разных поколений.
В Дома семьи появится детская игровая комната и помещение для психологической разгрузки. Во дворе выровняли газон, проложили дорожки, сделали детскую площадку, высадили часть деревьев, подготовили коммуникации под освещение и водоотведение. Со следующей недели начнут монтировать малые архитектурные формы и беседки.
Здесь появится небольшой огород: грядки устроят на следующей неделе. В мэрии надеются, что к открытию на них успеет что-то вырасти.
В центре двора будет небольшая сцена для семейных театральных постановок, чтения стихов и концертов. Зрители разместятся на пледах и пуфах, дорожки подсветят фонарями.
Делают здесь и спортплощадку с резиновым покрытием для спокойных занятий: зарядки, растяжки, йоги. Рядом появится небольшая полоса препятствий и деревянный стол со скамейками.
Комплексный ремонт затеяли здесь в апреле.