Любовь, Фортуна и «медные трубы»: в Музтеатре показали рок-оперу «Орфей и Эвридика»

Эвридика сразу же почувствовала эти перемены. «Ты уже не мой Орфей», — говорит она, как бы подводя черту под историей их любви. Обласканный судьбой певец теряет Эвридику, а вместе с ней и часть самого себя. Теперь перед ним стоит вопрос: «Стоит ли слава любви?» Не слишком ли большую цену он платит за всеобщее обожание? Орфей подозревает, что прогадал. Тем более что перед ним печальный пример Харона (Александр Дудницкий), который, тоже будучи великим певцом, променял в свое время настоящую любовь и искреннее чувство на славу и аплодисменты. Но счастлив ли он? Принес ли ему радость сделанный когда-то выбор? Очевидно, что нет. Он печален, сумрачен, и от него просто веет холодом мрачного царства Аида.