В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд

Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд пройдет в Красноярске с 7 по 13 августа, сообщил оператор ВФСК ГТО.
В масштабном спортивном празднике примут участие более 45 команд из разных регионов России — почти 200 человек, прошедших отбор на муниципальном и региональном уровнях. Каждая команда состоит из 4 человек: ребенка, матери, отца, бабушки или дедушки.
В течение четырех соревновательных дней участникам предстоит выполнить подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 или 60 м и другие испытания. Также в программе — эстафета ГТО. Проходить сдача нормативов будет на центральном стадионе, во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина и в бассейне «Айсберг».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.