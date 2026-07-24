В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд

В течение четырех соревновательных дней участникам предстоит выполнить подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 или 60 м и другие испытания. Также в программе — эстафета ГТО. Проходить сдача нормативов будет на центральном стадионе, во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина и в бассейне «Айсберг».