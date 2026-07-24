На улице Карла Маркса в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома

Дом был серьёзно повреждён во время военных действий. В 1950—1960-х годах с нуля восстановили крышу здания и реконструировали первый этаж. Возможно, ещё до войны здание отличалось сдержанной и лаконичной архитектурой. Документальных подтверждений этому мы не нашли, поэтому при разработке проекта опирались на современные данные дома и исторический контекст, — рассказали в региональном Фонде капремонта.