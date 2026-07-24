На улице Карла Маркса в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома. Подрядчик установил строительные леса со стороны двора и начал отбивать штукатурку.
Жилой дом располагается на улице Карла Маркса, 100−118 В. Здание ремонтирует ООО «Ланд-Контур» за 70,4 миллиона рублей.
Дом был серьёзно повреждён во время военных действий. В 1950—1960-х годах с нуля восстановили крышу здания и реконструировали первый этаж. Возможно, ещё до войны здание отличалось сдержанной и лаконичной архитектурой. Документальных подтверждений этому мы не нашли, поэтому при разработке проекта опирались на современные данные дома и исторический контекст, — рассказали в региональном Фонде капремонта.
Подрядчик сохранит минималистичный облик здания, дополнив его яркими входными дверями — зелёными, красными и жёлтыми. Стены выкрасят в бежевые и коричневые цвета. На первых этажах планируют выполнить рустовку. Входные порталы украсят декоративной гребёнкой и филёнками. Специалисты также отремонтируют крыльца и балконы.