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На улице Карла Маркса в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома

Подрядчик установил леса со стороны двора и отбивает штукатурку.

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На улице Карла Маркса в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома. Подрядчик установил строительные леса со стороны двора и начал отбивать штукатурку.

Жилой дом располагается на улице Карла Маркса, 100−118 В. Здание ремонтирует ООО «Ланд-Контур» за 70,4 миллиона рублей.

Дом был серьёзно повреждён во время военных действий. В 1950—1960-х годах с нуля восстановили крышу здания и реконструировали первый этаж. Возможно, ещё до войны здание отличалось сдержанной и лаконичной архитектурой. Документальных подтверждений этому мы не нашли, поэтому при разработке проекта опирались на современные данные дома и исторический контекст, — рассказали в региональном Фонде капремонта.

Подрядчик сохранит минималистичный облик здания, дополнив его яркими входными дверями — зелёными, красными и жёлтыми. Стены выкрасят в бежевые и коричневые цвета. На первых этажах планируют выполнить рустовку. Входные порталы украсят декоративной гребёнкой и филёнками. Специалисты также отремонтируют крыльца и балконы.

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