В Калининграде после ремонта открыли движение по исторической улице

При ремонте учли пожелания местных жителей. Власти планируют благоустраивать и соседние улицы. Во время совещания обсуждались и проблемные участки на Генделя и Грекова. В мэрии признали, что к ним тоже нужно приложить руку, но работы придётся делать поэтапно.