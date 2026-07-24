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В Калининграде после ремонта открыли движение по исторической улице

Дорога соединяет Брамса с проспектом Мира.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде после ремонта открыли для движения улицу Носова. Обновлённый участок осмотрели во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой в пятницу, 24 июля.

По словам сити-менеджера, улица попал в программу неслучайно. Носова соединяет Брамса с проспектом Мира, по ней жители ходят в поликлинику, рядом находятся два парка.

После ремонта по обеим сторонам появился полноценный тротуар. Раньше он прерывался, и люди упирались в припаркованные машины. «Там была зелёная зона, и мы тротуар пробили», — сказала Дятлова.

«Здесь была самая критичная точка: и отсутствующий тротуар, и фактически запаркованность автомобилями. Сейчас мы навели здесь порядок», — продолжил тему глава дорожно-транспортного отдела мэрии Антон Романов.

При ремонте учли пожелания местных жителей. Власти планируют благоустраивать и соседние улицы. Во время совещания обсуждались и проблемные участки на Генделя и Грекова. В мэрии признали, что к ним тоже нужно приложить руку, но работы придётся делать поэтапно.

Работы провели за несколько месяцев.

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