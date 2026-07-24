Притянешь в жизнь обман! Что запрещено на Прокла Плакальщика, 25 июля 2026

То есть 25 июля — это тот день, когда можно выпасть из графика и совершить поступок без повода. И понять: жизнь — это не только причины и следствия, минуты и часы. Это ещё и промежутки между ними. Те самые, где мы просто есть. Без вопроса «зачем?». Без взгляда на секундную стрелку. Сегодня — попробуйте. Хотя бы на один день. Просто так. Без причины.