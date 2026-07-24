Притянешь в жизнь обман! Что запрещено на Прокла Плакальщика, 25 июля 2026

В светском календаре 25 июля — это день, когда вечность встречается с абсурдом бытия, день, в котором исчезновение стрелок и отрицание причинно-следственных связей сошлись в неразрешимом танце.
День вне Времени — о том, как приручить текучесть нашего существования, о попытке выпасть из графика.
И День беспричинности — о высшей форме свободы, о действиях без «почему», о жесте, который не требует оправданий. Один праздник — о сопротивлении хронометрам, другой — о снятии груза детерминизма. И тот и другой — о том, как человек пытается вырваться из клетки обыденности.
Out of Time: как спартанский хронократ Джеймс Сильвер придумал праздник свободы от календаря.
День вне Времени (Out of Time Day) — детище британца Джеймса Сильвера. В 2018 году, устав от бесконечной гонки дедлайнов и корпоративных планерок, он решил подарить себе 24 часа, когда часы не имеют значения. Сильвер написал манифест: «Время выдумано, чтобы управлять нами, но сегодня мы отказываемся быть управляемыми». Вдохновившись этим порывом, он предложил всем желающим присоединиться и назначил дату на 25 июля — в самый разгар лета, когда даже природа замедляется, а городской шум кажется особенно утомительным. Идея разлетелась по миру через социальные сети — к ней подключились digital-детокс-сообщества, йога-центры и просто люди, мечтающие об остановке.
Как жить вне времени? Правила просты, но трудны для фанатов продуктивности:
выключить все таймеры и будильники;
не смотреть на часы (по возможности, спрятать телефон под подушку);
есть, когда захочется, спать — когда начнут слипаться глаза.
Договориться с коллегами: в этот день не назначать встречи к определённому часу, а действовать по принципу «я уже выхожу — созвонимся, когда буду на месте».
Психологи, поддерживающие инициативу, говорят, что такой опыт помогает снизить хронический уровень тревожности и тренирует навык «быть здесь и сейчас». Один день вне времени — не панацея, но напоминание: время — это инструмент, а не тюремщик.
Беспричинность: как Иван Чай и парадокс осла Буридана стали гимном спонтанности.
Второй праздник — Всемирный день беспричинности — родился из интернет-философии и мемов. Хотя западные источники часто связывают его с именем Оскара Уайльда, который якобы иронизировал над викторианской привычкой искать мотивы в каждом поступке, современный праздник обрёл форму в русскоязычных сообществах.
Идейным вдохновителем называют писателя и блогера Ивана Чая, который ещё в 2015 году запустил флешмоб «Сделай что-нибудь без причины». Иван рассуждал: «Человек — единственное животное, которое постоянно требует от себя объяснений. Собака лает без причины, трава растёт без причины, мы же хотим отчитаться за каждый свой вздох. 25 июля — день, когда можно вздохнуть свободно».
Парадокс буриданова осла.
Осёл, который умирает от голода между двумя одинаковыми охапками сена, не в силах сделать выбор. Этот мысленный эксперимент французского философа Жана Буридана (XIV век) идеально иллюстрирует наш страх перед беспричинным действием. Нам кажется, что поступок без обоснования — глупость, ошибка, потеря времени. День беспричинности предлагает попробовать обратное: обнять дерево, потому что хочется. Съесть пирожное, не дожидаясь пятницы. Написать стихи, даже если вы инженер. Отправить открытку старому другу без дня рождения и Нового года.
В этот день в парках проводят флешмобы «случайных танцев» — люди выходят на площадь и начинают двигаться без музыки, просто так. А в интернете пользователи публикуют видео, где делают что-то странное и прекрасное — кормят голубей, заплетают косички незнакомцу, рисуют мелом на асфальте улыбки — и никто не спрашивает «зачем?».
То есть 25 июля — это тот день, когда можно выпасть из графика и совершить поступок без повода. И понять: жизнь — это не только причины и следствия, минуты и часы. Это ещё и промежутки между ними. Те самые, где мы просто есть. Без вопроса «зачем?». Без взгляда на секундную стрелку. Сегодня — попробуйте. Хотя бы на один день. Просто так. Без причины.
Традиции 25 июля: сбор целебной росы.
А можно и последовать традициям наших предков и пойти собирать росу, например. Потому что 25 июля в народном календаре — это Прокл Плакальщик (или Прокл Великие росы), так как православная церковь чтил в этот день память мучеников Прокла и Илария Калиптских, живших на рубеже I-II веков и пострадавших за веру в годы гонений императора Трояна. По преданию, Прокл предсказал своему мучителю, что тот сам уверует, что впоследствии и случилось, однако святые всё равно приняли мученическую смерть.
Название «Плакальщик» возникло не случайно. Именно с этого дня начинали выпадать обильные утренние росы, которые крестьяне называли «слезами природы».
Главной традицией был сбор целебной росы. Для этого на поляне расстилали белое полотно, а когда оно пропитывалось, влагу отжимали в глиняный сосуд. Эту воду считали чудодейственной и использовали для умывания (для красоты и здоровья), для обтирания больных и даже для окропления углов дома, чтобы избавиться от негатива. Знахари говорили, что собранная в этот день роса способна исцелить от «сорока недугов».
Также в этот день крестьяне спешили убрать сено до того, как сырость и частые росы испортят его, и собирали лекарственные травы, веря, что в этот день травы обладают особой, максимальной силой.
Вечером старались поплотнее закрыть окна и двери, чтобы прохладный туман и роса не проникли в дом. И обязательно кормили бездомных животных — считалось, что помощь братьям нашим меньшим возвращается добром.
Запреты Проклова дня: не плакать, не грустить.
Чего категорически нельзя было делать25 июля:
День Прокла Плакальщика считался очень сложным в энергетическом плане. Нарушивший запреты рисковал навлечь на себя большие неприятности.
Нельзя было:
Плакать и грустить. Считалось, что пролитые в этот день слёзы «притянут» печаль и неудачи на весь оставшийся год.
Ссориться, спорить и сквернословить. Любая негативная энергия, выпущенная в этот день, по поверьям, возвращалась к отправителю в троекратном размере.
Заключать сделки, брать и давать в долг. День считался крайне неблагоприятным для любых финансовых операций — это сулило крупные убытки, долги и даже нищету.
Тратить воду понапрасну и топтать росу. Воду в этот день берегли, считая её святой. Разбрасывать её или специально топтать росу — к потере здоровья и счастья в доме.
Выполнять тяжёлую домашнюю работу. Особенно запрещалось это женщинам. Считалось, что они могут «заработать» болезни, а все сделанное в этот день придётся переделывать.
Чинить вещи. Если что-то сломалось, не рекомендовали чинить, так как отремонтированное вскоре обязательно сломается вновь.
Есть сахар. Существовало поверье, что сладкое притягивает в жизнь обман, ложь и пустые хлопоты.
Принимать угощение из чужих рук. Боялись, что вместе с угощением можно получить чужие проблемы и болезни.
Как прожить 25 июля: экономьте воду.
12 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Даже если вы не можете «собрать росу», утренний душ или умывание прохладной водой могут стать ритуалом. Главное — делать это осознанно, представляя, как вода дарит вам энергию и свежесть.
Вместо окропления углов водой, проведите лёгкую уборку дома: протрите пыль, проветрите комнаты. Это освежит энергетику жилища, как и верили наши предки.
Главный запрет дня — конфликты. Легко его нарушить в мессенджерах и соцсетях. Постарайтесь не вступать в споры, не читать негативные новости.
Не давайте и не берите в долг, отложите крупные покупки. Займитесь планированием: составьте список покупок на неделю, проверьте счета. Это сбережёт бюджет и нервы.
Экономьте воду: откажитесь от долгой ванны, закрывайте кран во время чистки зубов. Относитесь к воде как к дару — это полезная привычка, которая сэкономит ресурсы планеты.
Если отказ от сладкого даётся с трудом, замените магазинные сладости на полезные: фрукты, ягоды, мёд (если нет противопоказаний).
Если что-то сломалось, не спешите чинить. Займитесь творчеством: порисуйте, послушайте музыку, посмотрите фильм — отложите рутинные дела.
Принимая угощение от коллег или друзей, просто делайте это осознанно и с благодарностью. А если у вас есть сомнения — вежливо откажитесь, сославшись на диету.
Вместо того чтобы кормить бездомных кошек и собак на улице, можно перевести небольшую сумму в приют. Это современная форма милосердия.
Отправьтесь в выходной в лес или даже в ближайший парк на прогулку, наслаждаясь запахами летних трав. Ароматерапия на природе — отличный антистресс.
Не примеряйте чужие украшения и не надевайте новую одежду, чтобы не перенять чужую энергетику.
Не берите на себя лишнюю работу. Дайте себе и близким отдохнуть в этот день.
Приметы дня на 25 июля:
Обильная утренняя роса предвещает ясную, солнечную погоду в ближайшие дни и богатый, урожайный год.
Отсутствие росы и тумана утром сулит скорое ненастье и дожди.
Сильный и продолжительный дождь — к снежной и суровой зиме.
Желтеющие верхушки деревьев — верный признак ранней и холодной осени.
Пчелы громко жужжат — к устойчивой жаркой погоде.
Грибы появились в лесу — скоро наступят холода.
Ласточки и стрижи летают высоко — к хорошей, ясной погоде.